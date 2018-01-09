Стартовала свободная продажа билетов на матч "Шахтер" - "Рома"
16:16, 09 января 2018Футбол
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Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 21 февраля в Харькове.
Во вторник, 9 января, в свободную продажу поступили билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» - «Рома». Об этом сообщает официальный сайт «горняков».
Билеты уже можно приобрести в кассах харьковского ОСК «Металлист». Минимальная стоимость одного пропуска на матч составляет 80 гривен.
Напомним, реализация билетов на поединок "Шахтер" - "Рома" состояла из нескольких этапов. На 1-м этапе приоритетное право покупки билетов получили владельцы абонементов сезона–2017/18. На 2-м этапе реализация билетов в кассах ОСК «Металлист» осуществлялась для владельцев клубных карт Fan ID.
Как сообщал УНИАН, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится в Харькове 21 февраля.
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