Стартовала свободная продажа билетов на матч "Шахтер" - "Рома"

Во вторник, 9 января, в свободную продажу поступили билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» - «Рома». Об этом сообщает официальный сайт «горняков».

Билеты уже можно приобрести в кассах харьковского ОСК «Металлист». Минимальная стоимость одного пропуска на матч составляет 80 гривен.

Напомним, реализация билетов на поединок "Шахтер" - "Рома" состояла из нескольких этапов. На 1-м этапе приоритетное право покупки билетов получили владельцы абонементов сезона–2017/18. На 2-м этапе реализация билетов в кассах ОСК «Металлист» осуществлялась для владельцев клубных карт Fan ID.

Как сообщал УНИАН, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится в Харькове 21 февраля.