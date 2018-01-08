Дебют новичка "Барселоны" Коутиньо в составе команды откладывается на три недели

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо сегодня был официально представлен в качестве игрока "Барселоны". В понедельник 25-летний футболист прошел медосмотр и оформил контракт на пять с половиной лет.

Однако из-за травмы дебют Коутиньо в составе новой команды отложен примерно на три недели. Об этом сообщает Sport Arena.

Пока же новичок успел посетить музей "Барселоны", а также официальный магазин клуба, где его футболки продаются рядом с экипировкой Лионеля Месси, но пока без игрового номера.

Днем состоялась презентация Коутиньо для болельщиков на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» должна выплатить «Ливерпулю» за игрока 120 миллионов евро, а еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Это рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового футбола после переходов Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).