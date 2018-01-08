Легендарный легкоатлет Болт пройдет медосмотр в "Боруссии", пытаясь начать футбольную карьеру

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт продолжает искать варианты, чтобы начать футбольную карьеру. Ямайский спортсмен по-прежнему мечтает играть за "Манчестер Юнайтед", но прежде решил попробовать себя в дортмундской "Боруссии", куда уже в марте отправится на просмотр.

"Травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в Дортмунде, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру. Если в "Боруссии" мне скажут, что я достаточно хорош и что нужно немного потренироваться, я так и сделаю.

Мечтаю подписать контракт с "Манчестер Юнайтед". Если в Дортмунде меня не забракуют, буду продолжать упорно тренироваться. Я разговаривал с Алексом Фергюсоном и попросил его замолвить за меня словечко. Он ответил, что если я буду здоров и в форме, он посмотрит, что можно сделать", – рассказал Болт, которого цитирует Daily Express.