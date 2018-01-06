Двое украинцев попали в топ-50 самых многообещающих игроков 2018 года по версии УЕФА

УЕФА представил рейтинг из 50 молодых футболистов, за которыми стоит следить в 2018 году.

В список попали полузащитники «Динамо» Владимир Шепелев и Виктор Цыганков. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

20-летний Шепелев в этом сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых паса. В комментарии о нем отмечается, что за минувший год Шепелев достиг невероятного прогресса - от дебюта в составе первой команды "Динамо" до стабильного игрока "основы" и футболиста национальной сборной Украины (2 игры).

20-летний Виктор Цыганков сыграл за прошлый год 15 матчей, отметился 6 голами и 4 ассистами. Как отмечается в комментарии, в Киеве Цыганкова сравнивают с молодым Андреем Шевченко.

В список УЕФА также попали голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага, которого хочет приобрести мадридский «Реал», нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза, форвард «Аякса» Джастин Клюйверт, полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и другие.