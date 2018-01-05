"ПСЖ" предложил Роналду 300 миллионов евро за 5 лет

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду летом может продолжить карьеру в "ПСЖ".

Об этом сообщает El Confidencial.

Французский клуб намерен приобрести футболиста и хочет облегчить зарплатную ведомость, продав ряд игроков, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей. Катарские владельцы "ПСЖ" уже вышли на представителей Роналду и предложили схожие условия с теми, на которых Лионель Месси недавно подписал контракт с "Барселоной" – 300 миллионов евро за пять лет.

Отметим, что португалец в прошлом году выражал желание покинуть «Реал».

Французы в рамках сделки готовы предложить мадридцам форварда Эдинсона Кавани.

Недавно УНИАН сообщал, что Криштиану Роналду, находясь во время отпуска на родине - острове Мадейра, сделал фото со всеми своими трофеями.