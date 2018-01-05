Экс-форвард сборной Украины Селезнев подписал контракт с турецким "Акхисар Беледие"

14:50, 05 января 2018
Футбол
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Контракт украинца расчитан на полтора года с возможностью продления еще на год.

Евгений Селезнев подписал контракт с

Бывший форвард "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев продолжит карьеру в турецком клубе "Акхисар Беледие".

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Контракт украинца расчитан на полтора года с возможностью продления еще на год.

Отметим, что "Акхисар Беледие" после 17 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Последним клубом 32-летнего форварда был турецкий "Карабюкспор", в который Селезнев перешел в конце 2016 года. За это время на счету нападающего 31 матч, 8 голов и 3 результативные передачи.

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Теги: #Селезнев в Турции#Селезнев клуб