Новичок "Шальке" станет конкурентом Коноплянки за место в составе

21:51, 04 января 2018
Футбол
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Немецкий клуб объявил о переходе Марко Пьяцы.

Хорват Марко Пьяца стал конкурентом Коноплянки в

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца во второй половине сезона будет выступать в составе немецкого «Шальке».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

22-летний хавбек успешно прошел медосмотр в "Шальке". Известно, что футболист будет выступать в команде на правах аренды. Ранее стало известно, что «Шальке» заплатит за аренду хорвата 1 миллион евро, еще 500 тысяч евро туринцы могут получить в виде бонусов. 

«Шальке» выиграл борьбу за Пьяцу у российского «Зенита», который также был заинтересован в игроке.

Интересно, что с переходом Пьяцы украинский легионер "Шальке" Евгений Коноплянка, также выступающий на позиции левого атакующего хавбека, получил конкурента за место в составе. 

Напомним, вчера появилась информация, что в это трансферное окно Коноплянка может перейти в донецкий "Шахтер"

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Теги: #Коноплянка в Шальке#Марко Пьяца