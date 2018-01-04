Новичок "Шальке" станет конкурентом Коноплянки за место в составе

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца во второй половине сезона будет выступать в составе немецкого «Шальке».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

22-летний хавбек успешно прошел медосмотр в "Шальке". Известно, что футболист будет выступать в команде на правах аренды. Ранее стало известно, что «Шальке» заплатит за аренду хорвата 1 миллион евро, еще 500 тысяч евро туринцы могут получить в виде бонусов.

«Шальке» выиграл борьбу за Пьяцу у российского «Зенита», который также был заинтересован в игроке.

Интересно, что с переходом Пьяцы украинский легионер "Шальке" Евгений Коноплянка, также выступающий на позиции левого атакующего хавбека, получил конкурента за место в составе.

Напомним, вчера появилась информация, что в это трансферное окно Коноплянка может перейти в донецкий "Шахтер".