"Шахтер" и "Динамо" попали в топ-50 самых богатых клубов мира

Два украинских гранда донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в список самых богатых клубов мира. Об этом сообщает Isport.

Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.

Донецкий "Шахтер" занял в рейтинге 22-е место. По данным издания, футбольный финансовый индекс "горняков" равен 0,993, а общая стоимость игроков — 108 миллионов евро.

Киевское "Динамо" расположилось на 41-м месте. Стоимость всех футболистов клуба равняется 87 млн евро, а футбольный финансовый индекс (ФФИ) равен 0,574.

Топ-10 рейтинга:

1. Манчестер Сити (ФФИ — 4,883; стоимость игроков – 637 млн евро)

2. Арсенал (4,559; 592 млн евро)

3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро)

4. Гуанчжоу Эвергранд (3,423; 46 млн евро)

5. Тоттенхэм (2,591; 463 млн евро)

6. Реал (2,579; 771 млн евро)

7. Манчестер Юнайтед (2,314; 524 млн евро)

8. Ювентус (2,260; 470 млн евро)

9. Челси (2,073; 624 млн евро)

10. Бавария (2,086; 603 млн евро)

Отметим, что самый дорогой состав футболистов у "Барселоны", но она в рейтинге с ФФИ 1,626 заняла всего 13-е место.