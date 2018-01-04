Легендарный хорватский игрок Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины

Легендарный хорватский футболист Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщается на официальном сайте боснийской футбольной ассоциации.

«Исполнительный комитет единогласно принял решение назначить Роберта Просинечки на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении.

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48-летний Просинечки является легендой сборной Хорватии. Кроме того, он единственнй футболист в истории, забивавший мячи на чемпионатах мира за две разные команды - сборную Югославии и сборную Хорватии. В составе хорватской команды Просинечки выиграл бронзу чемпионата мира-1998.

В качестве тренера Просинечки возглавлял сербскую «Црвену Звезду», а с 2014-го по октябрь 2017 года работал со сборной Азербайджана.