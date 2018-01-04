"Барселона" договорилась о супертрансфере Коутиньо за 150 миллионов евро

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо находится в шаге от подписания контракта с «Барселоной».

Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что стороны могут договориться о трансфере бразильца во время летнего трансферного окна, но руководство «Барселоны» настаивает на переходе плеймейкера зимой. Сумма, которую каталонцы заплатят за игрока «Ливерпуля», составит 150 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Коутиньо перейдет в «Барселону», если «Ливерпулю» удастся приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.