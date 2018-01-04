"Барселона" договорилась о супертрансфере Коутиньо за 150 миллионов евро
16:04, 04 января 2018Футбол
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Полузащитник "Ливерпуля" находится в шаге от подписания контракта с "сине-гранатовыми".
Коутиньо / goal.com
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо находится в шаге от подписания контракта с «Барселоной».
Об этом сообщает Goal.com.
Сообщается, что стороны могут договориться о трансфере бразильца во время летнего трансферного окна, но руководство «Барселоны» настаивает на переходе плеймейкера зимой. Сумма, которую каталонцы заплатят за игрока «Ливерпуля», составит 150 миллионов евро.
Ранее появилась информация о том, что Коутиньо перейдет в «Барселону», если «Ливерпулю» удастся приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.
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