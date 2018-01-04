Капитан сборной Украины по футболу стал отцом в пятый раз

В семье капитана сборной Украины Руслана Ротаня пополнение. Супруга футболиста, Кристина, подарила ему дочь – Доминику.

Об этом сообщает zbirna.com.

Теперь у Ротаня пятеро детей – три девочки и два мальчика (Ангелине - 11 лет, Богдану - 9, Захару - 7, Мирославе - 4).

Читайте также"Динамо" проявляет интерес к игроку сборной Украины Руслану Ротаню - СМИКак сообщал УНИАН, появилась информация, что в ближайшее время Руслан Ротань может перейти в киевское "Динамо". Руководство пражской "Славии", за которую сейчас выступает 36-летний игрок, намерено расстаться с украинцем.

Ротань уже выступал за "Динамо" с 2005-го по 2007 годы, после чего вернулся в "Днепр", с которым вышел в финал Лиги Европы, а оттуда уже перебрался в Чехию.