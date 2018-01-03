Коноплянка этой зимой может перейти в "Шахтер" - немецкие СМИ
18:03, 03 января 2018Футбол
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Украинец может заменить в "Шахтере" бразильца Бернарда.
Коноплянка может стать игроком "Шахтера" / Football.ua
Украинский полузащитник немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка в зимнее трансферное окно может перебраться в «Шахтер».
Об этом сообщает Sport Bild, ссылаясь на украинские медиа, которые не называются.
Издание отмечает, что украинец должен заменить Бернарда в составе украинского клуба. Бразилец, в свою очередь, пока не продлил контракт с горняками и не исключает вариант с уходом из клуба.
В то же время спортивный директор «Шальке» Аксель Шустер заявил о том, что клуб не собирается отказываться от украинца Коноплянки.
В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел 18 матчей в составе немецкого клуба, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
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