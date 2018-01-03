Коноплянка этой зимой может перейти в "Шахтер" - немецкие СМИ

Украинский полузащитник немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка в зимнее трансферное окно может перебраться в «Шахтер».

Об этом сообщает Sport Bild, ссылаясь на украинские медиа, которые не называются.

Издание отмечает, что украинец должен заменить Бернарда в составе украинского клуба. Бразилец, в свою очередь, пока не продлил контракт с горняками и не исключает вариант с уходом из клуба.

В то же время спортивный директор «Шальке» Аксель Шустер заявил о том, что клуб не собирается отказываться от украинца Коноплянки.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел 18 матчей в составе немецкого клуба, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.