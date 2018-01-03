"Бешикташ" официально объявил о трансфере экс-динамовца Виды
13:51, 03 января 2018Футбол
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Домагой Вида подписал с турецким клубом контракт до 2022 года.
Домагой Вида стал игроком "Бешикташа" / twitter.com/besiktas
Эпопея с переходом хорватского экс-футболиста киевского "Динамо" Домагоя Виды в стамбульский "Бешикташ" подошла к концу.
Пресс-служба стамбульского клуба объявила о том, что 28-летний защитник подписал с "Бешикташем" контракт.
Vida'nın imza töreninden pic.twitter.com/kki5kGHzMp— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 січня 2018 р.
Футболист, на счету которого 55 игр за сборную Хорватии и 68 матчей в европейских кубках, будет выступать за турецкий коллектив до лета 2022 года.
Напомним, экс-игрок "Динамо" перебрался в Стамбул в качестве свободного агента - вице-чемпионам Украины так и не удалось договориться с футболистом об условиях нового контракта.
В киевском "Динамо" Вида выступал пять лет - с 2013-го по 2017 годы.
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