"Бешикташ" официально объявил о трансфере экс-динамовца Виды

13:51, 03 января 2018
Футбол
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Домагой Вида подписал с турецким клубом контракт до 2022 года.

Домагой Вида стал игроком

Эпопея с переходом хорватского экс-футболиста киевского "Динамо" Домагоя Виды в стамбульский "Бешикташ" подошла к концу.

Пресс-служба стамбульского клуба объявила о том, что 28-летний защитник подписал с "Бешикташем" контракт.

Футболист, на счету которого 55 игр за сборную Хорватии и 68 матчей в европейских кубках, будет выступать за турецкий коллектив до лета 2022 года.

Напомним, экс-игрок "Динамо" перебрался в Стамбул в качестве свободного агента - вице-чемпионам Украины так и не удалось договориться с футболистом об условиях нового контракта.

В киевском "Динамо" Вида выступал пять лет - с 2013-го по 2017 годы.

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