"Бешикташ" официально объявил о трансфере экс-динамовца Виды





Эпопея с переходом хорватского экс-футболиста киевского "Динамо" Домагоя Виды в стамбульский "Бешикташ" подошла к концу.

Пресс-служба стамбульского клуба объявила о том, что 28-летний защитник подписал с "Бешикташем" контракт.

Футболист, на счету которого 55 игр за сборную Хорватии и 68 матчей в европейских кубках, будет выступать за турецкий коллектив до лета 2022 года.

Напомним, экс-игрок "Динамо" перебрался в Стамбул в качестве свободного агента - вице-чемпионам Украины так и не удалось договориться с футболистом об условиях нового контракта.

В киевском "Динамо" Вида выступал пять лет - с 2013-го по 2017 годы.