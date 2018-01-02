Роналду выложил в Instagram фото со всеми своими трофеями

Криштиану Роналду выложил в свой Instagram фотографию со своими главными индивидуальными наградами.

На фото – приз игрока года по версии ФИФА (крайний слева), пять «Золотых мячей», две награды ФИФА «The Best», четыре «Золотых бутсы» и три приза УЕФА лучшему игроку года в Европе (с рогами). Как сообщила Трибуна, кадр сделан на родине футболиста – Мадейре.

Роналду подписал снимок так:

«Играя на улицах Мадейры, я мечтал стать топ-футболистом, но не мог представить, что однажды смогу сделать такое фото. Этот момент я посвящаю всей своей семье, друзьям, одноклубникам и тренерам, всем тем, у кого я учился, и всем, кто работает в клубе «Реал» и сборной Португалии. Особая благодарность моим болельщикам. Это и ваши трофеи», – написал Криштиану.

Как сообщал УНИАН, Криштиану Роналду в пятый раз в своей карьере стал лучшим игроком года, получив "Золотой мяч", сравнявшись по этому показателю с Лионелем Месси.