"Шахтер" на турнире Dubai Cup в Эмиратах сыграет с "Копенгагеном", "Славией" и АИКом

"Шахтер" договорился как минимум о трех спаррингах во время тренировочного сбора в ОАЭ.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Первый тренировочный сбор донецкая команда проведет в Турции, а второй состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, где будет сыграно как минимум три поединка. В частности, "Шахтер" примет участие в турнире Dubai International Cup 2018, где его соперниками станут датский "Копенгаген", чешская "Славия" (Прага) и шведский АИК.

Матчи с этими соперниками пройдут 30 января, 2 и 7 февраля соответственно. Сам сбор в ОАЭ начнется 27 января.

Как сообщал УНИАН, на первом сборе в Турции (15-24 января) команда Паулу Фонсеки сыграет с "Лудогорцем" (Болгария) и загребским "Динамо" (Хорватия).