Аргентинский футболист почти потерял зрение во время запуска новогодних фейерверков

18:30, 01 января 2018
Футбол
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Комплект из 96 фейерверков, которые Лукас Вьятри решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. 

 

Аргентинский нападающий уругвайского «Пеньяроля» Лукас Вьятри почти потерял зрение из-за фейерверков.

Об этом сообщает infobae.com.

Во время празднования Нового года комплект из 96 фейерверков, которые форвард решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. Два из них пошли не вверх, а в сторону, и угодили в лицо Лукасу.

После инцидента Вьятри отправился к врачам клуба «Бока Хуниорс», где он выступал в начале карьеры. По предварительным данным, на восстановление футболиста уйдет минимум два месяца.

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Теги: #футболист почти потерял зрение из-за фейерверков