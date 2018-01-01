Аргентинский футболист почти потерял зрение во время запуска новогодних фейерверков

Аргентинский нападающий уругвайского «Пеньяроля» Лукас Вьятри почти потерял зрение из-за фейерверков.

Об этом сообщает infobae.com.

Во время празднования Нового года комплект из 96 фейерверков, которые форвард решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. Два из них пошли не вверх, а в сторону, и угодили в лицо Лукасу.

После инцидента Вьятри отправился к врачам клуба «Бока Хуниорс», где он выступал в начале карьеры. По предварительным данным, на восстановление футболиста уйдет минимум два месяца.