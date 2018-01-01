Аргентинский футболист почти потерял зрение во время запуска новогодних фейерверков
18:30, 01 января 2018
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Комплект из 96 фейерверков, которые Лукас Вьятри решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально.
Аргентинский футболист чуть не лишился зрения из-за фейерверков / ole.com.ar
Аргентинский нападающий уругвайского «Пеньяроля» Лукас Вьятри почти потерял зрение из-за фейерверков.
Об этом сообщает infobae.com.
Во время празднования Нового года комплект из 96 фейерверков, которые форвард решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. Два из них пошли не вверх, а в сторону, и угодили в лицо Лукасу.
После инцидента Вьятри отправился к врачам клуба «Бока Хуниорс», где он выступал в начале карьеры. По предварительным данным, на восстановление футболиста уйдет минимум два месяца.
Lucas Viatri sufrió un accidente con pirotecnia y casi pierde la vista. pic.twitter.com/jVNpLqzOVx— Roberto Moar (@Roberto_Moar) 31 грудня 2017 р.
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