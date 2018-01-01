"Ливерпуль" представил самого дорогого защитника в истории футбола

"Ливерпуль" официально представил своего новичка - защитника сборной Голландии Виргила ван Дейка, который ранее выступал за "Саутгемптон".

Об этом сообщает официальный канал "Красных" в твиттере.

«Ливерпуль» приобрел игрока за 75 миллионов фунтов. Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола. 26-летний футболист уже провел первую тренировку в новом клубе, снялся для фотосессии и дал интервью.

"Рад оказаться здесь. Мне не терпится начать играть. Очевидно, что за меня заплатили большие деньги, но я ничего не могу с этим поделать. Единственное, что я могу – усердно работать и выкладываться на все сто каждый день. Это я и собираюсь делать", – заявил футболист.

Сегодня "Ливерпуль" проведет первый матч в 2018 году - в очередном туре АПЛ "Красные" сыграют с "Бернли".