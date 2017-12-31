Лучшим игроком "Динамо" в 2017 году признан Ярмоленко

21:22, 31 декабря 2017
Футбол
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Футболист, перешедший в августе в дортмундскую "Боруссию", обошел в опросе болельщиков Буяльского и Мбокани. 

Андрей Ярмоленко - лучший игрок

Экс-полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом команды в 2017 году. 

Это стало известно в результате опроса, который проводил официальный сайт "Динамо". 

В опросе болельщиков 28-летний футболист набрал 32% голосов. Виталий Буяльский и Дьюмерси Мбокани набрали по 10%, а Виктор Цыганков и Жуниор Мораес – по 9%.

Напомним, Ярмоленко до августа выступал за «Динамо», а потом перешел в дортмундскую «Боруссию» за 25 миллионов евро.

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Теги: #лучший игрок Динамо в 2017 году