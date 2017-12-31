Лучшим игроком "Динамо" в 2017 году признан Ярмоленко
21:22, 31 декабря 2017
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Футболист, перешедший в августе в дортмундскую "Боруссию", обошел в опросе болельщиков Буяльского и Мбокани.
Андрей Ярмоленко - лучший игрок "Динамо" в 2017 году / facebook.com/fcdynamoua
Экс-полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом команды в 2017 году.
Это стало известно в результате опроса, который проводил официальный сайт "Динамо".
В опросе болельщиков 28-летний футболист набрал 32% голосов. Виталий Буяльский и Дьюмерси Мбокани набрали по 10%, а Виктор Цыганков и Жуниор Мораес – по 9%.
Напомним, Ярмоленко до августа выступал за «Динамо», а потом перешел в дортмундскую «Боруссию» за 25 миллионов евро.
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