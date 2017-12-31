Сборная Украины проведет товарищеские матчи с Японией и Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал первых вероятных соперников национальной команды в 2018 году.

"Мы хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте — два, а по окончании сезона — еще три. Все идет к тому, что мы начнем год матчами с Японией и Саудовской Аравией. Насколько мне известно, контракт с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года", - отметил Шевченко в интервью сайту Команда1.

Где именно состоятся ближайшие спарринги сборной, точно пока не известно.

"После того как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков. Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира", – сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018, который состоится будущим летом в России.