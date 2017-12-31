Не сдержал эмоций: нападающий "Манчестер Сити" заплакал из-за полученной травмы (видео)

18:18, 31 декабря 2017
Футбол
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На 12-й минуте форвард получил повреждение колена.

Габриэл Жезус / REUTERS

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не смог сдержать слез во время матча 21-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» из-за полученной травмы.

Видеозапись появилась в Twitter.

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На 12-й минуте форвард получил повреждение колена. Через несколько минут он вернулся на поле, однако спустя некоторое время лег на газон и не смог продолжить встречу. Вместо него вышел Серхио Агуэро.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Теги: #Габриэл Жезус заплакал