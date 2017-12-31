Не сдержал эмоций: нападающий "Манчестер Сити" заплакал из-за полученной травмы (видео)
18:18, 31 декабря 2017
631 0
На 12-й минуте форвард получил повреждение колена.
Габриэл Жезус / REUTERS
Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не смог сдержать слез во время матча 21-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» из-за полученной травмы.
Видеозапись появилась в Twitter.
Читайте такжеМесси сделал голевой пас в матче с "Реалом" без бутсы (видео)
На 12-й минуте форвард получил повреждение колена. Через несколько минут он вернулся на поле, однако спустя некоторое время лег на газон и не смог продолжить встречу. Вместо него вышел Серхио Агуэро.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Gabriel Jesus in tears after getting inujred. #CRYARSpic.twitter.com/Q4qTmsIcLg— Junaid Moraes (@iamjafridi) December 31, 2017
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter