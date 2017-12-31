Родченков обвинил лучших российских футболистов в применении допинга

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные об участии российских футболистов в "государственной программе допинга".

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на российский "Спорт-экспресс".

Речь идет о 34 футболистах, среди которых - игроки сборной России, которые были включены в официальную заявку на чемпионат мира-2014.

По информации источника, в ФИФА практически уверены в наличии запрещенных веществ в крови как минимум у трех футболистов из списка — экс-игроков санкт-петербургского "Динамо" Егора Генералова и Павла Соломатина (в допинг пробах обнаружены следы марихуаны), а также полузащитника "Рубина" Руслана Камболова. Футболист накануне сдачи анализа крови сообщил, что ему в больнице делали укол дексаметазона.

Читайте такжеИнформатор WADA Родченков назвал фамилии футболистов, которые замешаны в допинговой программе в РоссииКроме того, список российских игроков, обвиняемых в применении допинга, изобилует известными фамилиями. Так, под подозрение попали Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Александр Самедов, Павел Соломатин и другие.

Ранее британское издание Daily Mail сообщало о том, что ФИФА намерена получить показания Родченкова относительно допинга в российском футболе.

Напомним, в связи с допинг-скандалом президент РФС Виталий Мутко ушел со своего поста. Ранее он был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом из-за организации государственной системы допинга в России. На этой неделе также сообщалось об уходе Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ-2018 по футболу.