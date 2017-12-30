Марлос признан лучшим игроком 2017 года в составе "Шахтера"

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины натурализованный бразилец Марлос признан лучшим игроком своего клуба в 2017 году, сообщает официальный сайт горняков.

Главными претендентами на победу в номинации были Андрей Пятов и Марлос. Именно их в течение года по три раза признавали лучшими футболистами месяца.

Интрига держалась до последнего момента, но при итоговом подсчете голосов полузащитник вырвался вперед и стал триумфатором года. За Марлоса высказались 12 468 болельщиков, а голкиперу «горняков» свои симпатии отдали 11 872 человека.

Третье место и 10 144 голоса достались Тайсону, который совсем немного опередил соотечественника Бернарда (10 132). Всего в опросе на официальных страницах в социальных сетях клуба приняли участие свыше 50 тысяч респондентов.

Напомним, именно Марлос был назван лучшим игроком и по итогам минувшего года, а до него признания болельщиков удостаивались Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).