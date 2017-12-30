Белорус Юрий Свирков назначен главным тренером команды УПЛ "Верес"
Специалист из Беларуси сменил на посту тренера Юрия Вирта.
Новым главным тренером команды УПЛ «Верес» (Ровно) стал Юрий Свирков. Белорусский специалист уже поставил свою подпись в контракте с Народным Клубом, сообщает информационная служба НК "Верес".
Юрий Свирков – родился 20 января 1968 года в Бобруйске (Беларусь). Выступал на позиции вратаря за белорусские клубы: «Днепр» (Могилев), «Химик» (Гродно), «Неман» (Гродно), МПКЦ (Мозырь), «Торпедо-МАЗ» (Минск). Чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Сыграл в одном поединке за национальную сборную своей страны.
Тренерскую карьеру начал в 2000-м году. Работал с голкиперами в клубах: «Белшина» (Бобруйск), «Локомотив» (Минск). В сезоне 2004-2005 входил в тренерский штаб запорожского «Металлурга». Потом три года работал в «Спартаке» из Нальчика (Россия).
В 2009-м – возглавил клуб российской ПФЛ (аналог украинской Второй лиги) «Машук-КМВ». Потом – «Зеленоград», молодежную грозненского «Терека» и эстонскую «Нарву-Транс».
В период с 2012-го по 2017-й годы – Юрий Свирков занимал пост технического директора федерации футбола Казахстана. На протяжении последних полгода специалист возглавлял клуб российской ПФЛ «Анжи-Юниор» (Зеленодольск).