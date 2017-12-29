"Динамо" проявляет интерес к игроку сборной Украины Руслану Ротаню - СМИ

Руслан Ротань и киевское "Динамо" близки к подписанию соглашения, которое позволит 36-летнему игроку провести вторую часть сезона в киевской команде, сообщеат SportArena со ссылкой на телеканал "Футбол".

Сейчас контракт Ротаня принадлежит пражской "Славии", однако клуб готов отпустить хавбека на правах аренды. Ранее была информация о желании "Славии" омолодить состав, поэтому Ротань больше не входит в планы руководства.

Ротань уже выступал за "Динамо" с 2005 по 2008 год, но в итоге вернулся в "Днепр", из которого и переезжал в Киев.

После ухода из "Днепра" в 2017 году Ротань говорил о желании поиграть в луганской "Заре", однако игрок подписал соглашение со "Славией".

В нынешнем сезоне Руслан провел 7 матчей в команде из Праги.