Соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы подписал контракт с игроком сборной Ирана

Футбольный клуб АЕК (Афины, Греция) объявил о начале сотрудничества с иранским полузащитником Масудом Шоджаи. Игрок подписал контракт до конца текущего сезона с правом продления на следующий год и взял желто-черную футболку с номером 24, сообщает официальный сайт клуба.

Масуд Соджаи родился 9 июня 1984 года в Ширазе, Иран. Он начал свою карьеру в иранском чемпионате в 2002 году, а в 2008-м подписал контракт с испанской "Осасуной".

С "Осасуной" на протяжении пяти сезонов он сыграл в Ла Лиге 101 матч, забив 8 голов. В 2013-м он перешел в "Лас-Пальмас", где провел 29 матчей (5 голов).

В национальной сборной Ирана игрок провел 70 матчей, в которых забил 8 голов. Он провел в составе иранской сборной на чемпионате мира-2006 один матч против Анголы и был ключевым игроком своей сборной на чемпионате мира-2014 в Бразилии, участвуя в трех играх группового турнира против Нигерии, Аргентины и Боснии и Герцеговины. Также он был лидером сборной своей команды в отборочном турнире ЧМ-2018 в России ближайшим летом.