Национальная сборная Украины по футболу может провести до 11 матчей в 2018 году

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины утвердил Международные календари матчей сборных команд ФФУ на 2018 год и Единый календарь мероприятий по женскому футболу ФФУ на 2018 год, сообщает официальный сайт ФФУ.

Согласно плану национальная сборная Украины проведет два матча в период с 19 по 27 марта, один матч в мае, два - в июне, две игры с 3 по 11 сентября (Лига наций УЕФА), две игры с 8 по 16 октября (одна игра ЛН), и две игры в ноябре (одна - ЛН).

Читайте такжеТренер сборной Украины Шевченко: в марте можем сыграть с участниками чемпионата мираТакже Исполком продлил контракты с главным тренером национальной женской сборной Владимиром Ревой (до 10 сентября 2018 года), наставником молодежной женской сборной Украины WU-19 Натальей Зинченко (до 30 ноября 2018 года), главным тренером юношеской сборной команды Украины U-19 Александром Петраковым (контракт на два года), тренером юношеской сборной команды Украины U-18 Сергеем Поповым (контракт на два года) и наставником U-17 Олег Кузнецов (контракт на два года).

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Шевченко был утвержден на посту главного тренера национальной команды Украины сроком на следующий отборочный цикл Евро-2020.