Тренер "Олимпика" Санжар признан лучшим тренером Премьер-лиги в 2017 году

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2017 года, коим оказался Роман Санжар, главный тренер донецкого «Олимпика», сообщает официальный сайт ВОТБ.

Среди его достижений:

впервые в истории «Олимпик» пробился в еврокубки и делегировал игрока в национальную сборную Украины;

команда достигла наивысшего места в истории (4-е место в УПЛ сезона 2016/17);

по итогам календарного 2017 года (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) «Олимпик» входит в пятерку лучших команд Украины.

Кроме того, Александр Рябоконь признан лучшим тренером команд Первой лиги 2017 года, а Олег Федорчук, соответственно, Второй лиги 2017 года.