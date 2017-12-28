Ахметов: в 2018 году жду гимн Лиги чемпионов на "Донбасс Арене"

Президент футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Ринат Ахметов поделился своими ожиданиями от нового 2018-го года в интервью "Зеркалу недели".

«Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на «Донбасс Арене» и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир. Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не выживают.

Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы — были счастливы. Что нам для этого нужно? Нам нужен стабильный экономический рост.

И я хочу сказать, что наша группа System Capital Management будет продолжать делать все для экономического роста страны. Будет делать все, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, а значит — жили счастливо», – сказал Ахметов.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахетр" вынуден был переехать с "Донбасс-Арены" после начала боевых действий на Востоке Украины - в Донецкой и Луганской областях.

В данный момент команда проводит домашние матчи на ОСК "Металлист" в Харькове.