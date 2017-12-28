Ахметов: в 2018 году жду гимн Лиги чемпионов на "Донбасс Арене"
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, чего он ждет от 2018 года.
Президент футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Ринат Ахметов поделился своими ожиданиями от нового 2018-го года в интервью "Зеркалу недели".
«Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на «Донбасс Арене» и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир. Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не выживают.
Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы — были счастливы. Что нам для этого нужно? Нам нужен стабильный экономический рост.
И я хочу сказать, что наша группа System Capital Management будет продолжать делать все для экономического роста страны. Будет делать все, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, а значит — жили счастливо», – сказал Ахметов.
Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахетр" вынуден был переехать с "Донбасс-Арены" после начала боевых действий на Востоке Украины - в Донецкой и Луганской областях.
В данный момент команда проводит домашние матчи на ОСК "Металлист" в Харькове.