Президент ФФУ пригласил освобожденных из плена боевиков фанатов "Зари" на финал Лиги чемпионов

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пригласил освобожденных накануне из плена боевиков двух фанатов луганской "Зари" на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится в мае в Киеве, сообщается на личной странице Павелко в Facebook.

"История каждого из этих отважных людей заслуживает отдельного внимания и вполне возможно, их пример вскоре ляжет в основу сюжета для новой книги или фильма. И, что больше всего восхищает – это отвага и несгибаемость наших патриотов. Показательно, что первое, что буквально прокричал по телефону своей маме уже хорошо известный всей Украине болельщик луганской «Зари» Владислав Овчаренко было: «Мамо, я на батьківщині!». Сложно описать эмоции от осознания того, что Влад и еще один патриот-болельщик «Зари» Артем Ахмеров наконец в безопасности", - написал Павелко.

"Влада и Артема приглашаю в Киев, на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА! Мы гордимся Вами!", - добавил руководитель ФФУ.

Как сообщал УНИАН, накануне состоялся масштабный обмен пленными, по итогам которого были освобождены 74 украинца, в том чсиле два фаната луганской "Зари".