Мутко ушел с поста главы оргкомитета ЧМ-2018 на фоне допингового скандала

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко ушел с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года на фоне обвинений в причастности к поддерживаемой государством допинговой программы, сообщает Радио Свобода.

Председательство в оргкомитете возьмет на себя Алексей Сорокин, который до сих пор был исполнительным директором в этой структуре.

«Мутко будет продолжать осуществлять надзор за подготовкой регионов, а также будет координировать строительство необходимой инфраструктуры», – отметил оргкомитет в заявлении 27 декабря, выразив «глубокое сожаление» из-за устранения Мутко.

Ранее на этой неделе 59-летний Мутко приостановил деятельность на посту главы Российского футбольного союза. Он указал, что вернется на должность через шесть месяцев, «возможно, раньше».

Мутко был главой РФС с 2005 до 2009 года. В сентябре 2015-го он вернулся на должность. Ранее СМИ сообщали, что Мутко уйдет с поста главы Российского футбольного союза в связи с давлением со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) на фоне допингового скандала.

Как сообщал УНИАН, исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте.

По решению исполкома МОК также дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.