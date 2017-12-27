Это зависит не только от меня: Фонсека не уверен, что возглавит "Шахтер" в следующем сезоне

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сообщил, что не уверен в том, что продолжит работу в донецком клубе.

Кроме того, специалист рассказал об особенностях игры в чемпионате Украины по сравнению с Португалией, пишет ТСН.

"Это зависит не только от меня. Если возникнет этот вопрос, то я подумаю и приму во внимание все факторы, в том числе то, что я себя хорошо чувствую в клубе и в стране. Но этот вопрос сейчас меня вообще не беспокоит. Сейчас меня волнует подготовка "Шахтера" ко второй части сезона. Пока я здесь, я телом и душой с клубом. Без сомнений, работа здесь - это очень положительный опыт. Функционирование в таких условиях заставило меня вырасти.

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Я привык к чемпионату Португалии, где даже аутсайдеры пытаются играть, атаковать и проявлять инициативу в игре. Непросто играть 90-95% матчей, где соперник все время закрывается в своей штрафной площадке. Преодолеть такую защиту - это сложная работа. Иногда люди до конца не понимают насколько сложно "Шахтеру" побеждать соперника, который закрывается в защите. Поэтому в чемпионате Украины очень сложно выступать именно из-за этого.

Я всегда звоню своему сыну после матчей. Спрашиваю, смотрел ли он нашу игру. После одного из матчей в этом сезоне он сказал мне: "Я видел только первый тайм. Я устал смотреть. Все игры одинаковые. Нет ничего нового ", - сказал Фонсека в интервью.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" сразится с итальянской "Ромой".