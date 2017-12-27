Обмен пленными: двух фанатов луганской "Зари" освободили из "ЛНР"

Сегодня, 27 декабря, на Донбассе начался обмен заложниками по формуле 74 украинцы на 306 человек.

Всего было освобождено первых 16 украинских заложников. Их привезли до пункта обмена заложниками и завели в логистический центр КПП "Майорск", сообщает ТСН.

Среди переданных заложников - не только военные, а также гражданские люди и, в частности, ультрас футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров.

Представители ЛНВ обвинили ребят в шпионаже и назвали их “лидерами подпольного группировки”, которые передают информацию полку Азов. Владислав и Артем неоднократно высказывали свою про-украинскую позицию.

Журналисты связались с матерью Владислава Витой Овчаренко и узнали подробности обмена.

“Мне позвонили уже и рассказали эту новость. Он сейчас с Ириной Владимировной (Геращенко - ред.). Он мне потом сам звонил. Мы сами еще в Луганске и ждали до последнего новостей. А сын уже в Украине. Конечно же он в Украине останется, однозначно. Здесь ему делать нечего (в оккупированном Луганске – ред.)”, – рассказала мать Овчаренко.

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По ее словам, сейчас они пытаются сами узнать подробности, куда привезут ее сына и после этого будут уже планировать с ним встречу.

“Конечно, мы хотим увидеться. Хочется хоть обнять его. Я не прикасалась к нему 14 месяцев. Даже не знаю, будем стараться, чтобы быстрее это все сделать. Мы еще не спросили, где он прямо сейчас. Влад сказал нам по телефону: "Мама, я на Родине!". Мы с ним на связи, да, это наверное Ирина Владимировна дала ему свой телефон и он позвонил мне. Я вот очень надеюсь, что до Нового года мы с ним увидимся. Нам вот такой подарок к Новому году. Это просто подарок. Я всем очень благодарна за помощь. Нам столько людей помогли, это не передать. Это как второе рождение сына. Мы уже и плакали, и смеялись, не знаю, что с нами происходит. Мы рады просто до без памяти”, – добавила она.

Отметим, что 25 октября 2017 года, так называемый "суд ЛНР" приговорил члена фанатской организации футбольного клуба "Заря" Владислава Овчаренко к 17 годам заключения "особого камерного режима". Украинца обвинили в шпионаже в пользу Украины за то, что он вышел в центр оккупированного Луганска с украинским флагом и сжег "флаг" террористов "ЛНР".