Игрок "Шахтера" Исмаили купил продукты 50 семьям из бразильских фавел на Рождество

13:03, 27 декабря 2017
Футбол
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Футболист проводит отпуск на родине.

Исмаили в ожидании очень трудного матча в Роттердаме / shakhtar.com

Игрок донецкого "Шахтера" Исмаили поводит отпуск на родине в Бразилии, где занялся благотворительной деятельностью, сообщается в Instagram игрока.

Футболист посетил самые неблагополучные районы - фавелы, накануне католического Рождества. Там он обеспечил продуктами 50 семей, для того, чтобы они могли нормально отметить праздник. 

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Теги: #Исмали Шахтер благотворительность