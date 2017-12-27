Игрок "Шахтера" Исмаили купил продукты 50 семьям из бразильских фавел на Рождество
13:03, 27 декабря 2017Футбол
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Футболист проводит отпуск на родине.
Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года / shakhtar.com
Игрок донецкого "Шахтера" Исмаили поводит отпуск на родине в Бразилии, где занялся благотворительной деятельностью, сообщается в Instagram игрока.
Футболист посетил самые неблагополучные районы - фавелы, накануне католического Рождества. Там он обеспечил продуктами 50 семей, для того, чтобы они могли нормально отметить праздник.
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