В Житомире представили нового тренера ФК "Полесье" и новый клубный автобус (фото)

Сегодня в пресс-центре Житомирской облгосадминистрации и облсовета состоялось представление нового тренера футбольного клуба «Полесье».

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли руководители города и области, руководство клуба и его новый тренер Александр Призетко.

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Участники брифинга напомнили журналистам, что контракт с теперь уже бывшим тренером ФК «Полесье» Владимиром Мазяром расторгли в связи с поступлением ему предложения от зарубежного клуба.

Теперь житомирское «Полесье» будет тренировать Призетко, на которого возлагают большие надежды. Так, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, среди прочего, рассказал, что нового тренера для житомирской футбольной команды удалось быстро найти, поскольку предложений было немало.

Гундич также подчеркнул, что задача для Призетко остается неизменной – по итогам 2018-2019 годов «Полесье» должен выйти в Первую лигу.

Призетко, в свою очередь, сообщил, как именно он планирует строить работу новой команды.

После брифинга журналистам представили новый современный автобус для футбольной команды, который закупили, в основном, за средства, выделенные правительством, и частично — за средства софинансирования из городского бюджета.

Справка УНИАН. 46-летний Александр Призетко - украинский футболист, игравший на позиции полузащитника и нападающего, защищал сборную Украины. Двукратный чемпион Украины, финалист Кубка Украины. Работает тренером с 2011 года. С 2016 по 26 сентября этого года Призетко возглавлял футбольный клуб «Металлист 1925», который этот тренер вывел из любителей во вторую лигу.