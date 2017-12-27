Экс-президента федерации футбола Перу оправдали по делу о взяточничестве в ФИФА

Суд присяжных в США оправдал бывшего президента федерации футбола Перу Мануэля Бурґу в деле о взяточничестве в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Радио Свобода.

В то же время присяжные по многочисленным другим обвинениям по этому делу признали виновными двух других фигурантов – Хуана Напуту из Парагвая и Жозе Марию Марина из Бразилии.

Прокуроры обвиняли этих трех человек в согласии на взятку объемом в миллионы долларов от бизнесменов в обмен на медиаправа или влияние на определения стран-хозяев чемпионатов мира и других крупных турниров, проводимых под эгидой ФИФА.

Бурґа является первым, кто был оправдан среди более чем 40 человек, обвиняемых в Соединенных Штатах в связи с расследованием коррупции в ФИФА. Из числа обвиняемых 24 человека признали себя виновными.