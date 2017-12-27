"Шахтер", "Динамо" и "Верес" возглавили рейтинги УПЛ после первой половины сезона

Аналитики украинской футбольной Премьер-лиги навели немного интересной статистики текущего сезона в Чемпионате УПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Интересно, что почти во всех показателях лидируют "Шахтер" или "Динамо". Только в количестве ничьих всех опередил ровенский "Верес".

Больше всего побед: 13 — «Шахтер».

Больше всего ничьих: 11 — «Верес».

Меньше всего поражений: 1 — «Динамо».

Больше всего забитых мячей: 38 — «Шахтер».

Меньше всего пропущенных мячей: 12 — «Динамо».

Лучшая разница мячей: +25 — «Динамо».

Наибольшее количество забитых-пропущенных мячей: 56 — «Шахтер» (38-18) и «Заря» (31-25).