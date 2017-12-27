"Шахтер", "Динамо" и "Верес" возглавили рейтинги УПЛ после первой половины сезона
11:16, 27 декабря 2017
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Премьер-лига подвела промежуточные итоги чемпионата.
"Шахтер" и "Динамо" возглавили рейтинги УПЛ / upl.ua
Аналитики украинской футбольной Премьер-лиги навели немного интересной статистики текущего сезона в Чемпионате УПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Интересно, что почти во всех показателях лидируют "Шахтер" или "Динамо". Только в количестве ничьих всех опередил ровенский "Верес".
Больше всего побед: 13 — «Шахтер».
Больше всего ничьих: 11 — «Верес».
Меньше всего поражений: 1 — «Динамо».
Больше всего забитых мячей: 38 — «Шахтер».
Меньше всего пропущенных мячей: 12 — «Динамо».
Лучшая разница мячей: +25 — «Динамо».
Наибольшее количество забитых-пропущенных мячей: 56 — «Шахтер» (38-18) и «Заря» (31-25).
upl.ua
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