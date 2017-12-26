"Бешикташ" официально представил Домагоя Виду в качестве игрока команды
19:33, 26 декабря 2017
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Стамбульский клуб разместил видеоролик на своей официальной странице в соцсети.
Вида появился в футболке "Бешикташа" уже в официальных соцсетях клуба из Стамбула / twitter.com/Besiktas
Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" официально представил хорватского легионера киевского "Динамо" Домагою Виду в качестве игрока команды, сообщается на клубной странице в Twitter.
В течение нескольких минут появилось два поста, где сначала Вида предстает в футболке команды, а затем появился промо-ролик посвященный переходу игрока в клуб.
#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 декабря 2017 г.
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