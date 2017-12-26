"Бешикташ" официально представил Домагоя Виду в качестве игрока команды

19:33, 26 декабря 2017
Футбол
245 0

Стамбульский клуб разместил видеоролик на своей официальной странице в соцсети.

Вида появился в футболке

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" официально представил хорватского легионера киевского "Динамо" Домагою Виду в качестве игрока команды, сообщается на клубной странице в Twitter

В течение нескольких минут появилось два поста, где сначала Вида предстает в футболке команды, а затем появился промо-ролик посвященный переходу игрока в клуб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #переход Виды в Бешикташ#Вида Бешикташ контракт