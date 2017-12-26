Павелко: пять городов готовы принять финал Кубка Украины - FootballHub (видео)

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко назвал спикок городов-претендентов на проведение финала Кубка Украины по футболу 2018 года в рамках веб-конференции на FootballHub.

«Сумы работают над тем, что принять финал Кубка Украины. На финал также претендуют Одесса, Мариуполь, Днепр и Запорожье. Многие города подают заявки, кого выберет Исполком – я не знаю», — рассказал Павелко.

На даный момент на трофей претендуют четыре команды - "Шахтер", "Динамо", "Мариуполь" и "СК Днепр-1", которые определят двух финалистов в полуфиналах. Жеребьевка состоится в марте, сами полуфиналы - в апреле.

Финал Кубка Украины намечен на 10 мая 2018 года.