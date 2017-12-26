Иск "Динамо" в Лозанну играет против Украины - нардеп от БПП.

Народный депутат и вице-президент Донецкой областной Федерации футбола Дмитрий Лубинец прокомментировал обращение владельцев «Динамо» в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) в связи с техническим поражением из-за неявки на матч УПЛ, который должен был состояться в Мариуполе, сообщает Террикон.

«Когда ты болеешь за футбол и видишь со стороны человека, который владеет одним из самых известных в стране клубом, такое отношение к Мариуполю, то это воспринимается очень негативно. Я на данный момент хочу, чтобы это дело было рассмотрено в Лозанне. Но как украинский политик могу сказать, что это будет минус для Украины, если мы не можем разобраться внутри своего государства и выносим вопрос в Лозанну. Пусть это и будет минус, но пусть окончательно будут подтверждены все решения наших федераций футбола и наших футбольных учреждений.

Я абсолютно уверен в том, что Лозанна подтвердит, что «Динамо» безосновательно не приехало в Мариуполь. То, что мы не можем разобраться самостоятельно в своем государстве и обращаемся в международные суды, свидетельствует о том, что некоторые люди делают все, чтобы у Украины был негативный имидж в мире. Это на 100% играет против Украины», – отметил Лубинец.

Как сообщал УНИАН, «Динамо» не прибыло на матч в Мариуполе, объяснив это недостаточными гарантиями безопасности для игроков своей команды. Столичной команде присудили техническое поражение, а руководство «бело-синих» приняло решение отстаивать свои права в CAS.