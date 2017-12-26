Милевский провожает старый год в Минске с шашлыками и в куртке киевского "Динамо"

Экс-футболист киевского "Динамо" скандально известный Артем Милевский уже начал провожать старый год в родном Минске, где сфотографировался в куртке ФК "Динамо" (Киев) на фоне мангала с шашлыками и разместил фото в своем Instagram.

Игрок, известный своей любовью к вечеринкам с алкоголем и постоянными нарушениями спортивного режима, лучшие годы карьеры провел в киевском "Динамо", куда перешел в 2002 году.

С 2005 по 2013 годы он сыграл 178 матчей за основной состав "Динамо" и забил 57 голов. Также он сыграл за сборную Украины 50 матчей, в которых забил 8 голов.

Кроме того, в 2000 году он сменил спортивное гражданство, перестав выступать за сборную Беларуси иначав карьеру в национальной команде Украины.

После ухода из "Динамо" с 2013 по 2017 годы игрок сменил 6 команд, а в настоящее время выступает за "Динамо" (Брест) в родной Беларуси.