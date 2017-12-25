Как игрока "Манчестер Сити" Зинченко разыграли в FootballHub (видео)

18:32, 25 декабря 2017
Футбол
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Под видом "стажера" программы с известным футболистом и любителем кибер-развлечений поиграл чемпион Украины по киберспорту.

Зинченко поиграл в симулятор с чемпионом Украины по киберспорту / facebook.com/footballhubua/

Журналист FootballHub Роман Бебех пригласил игрока сборной Украины по футболу и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко поиграть в футбольный симулятор FIFA, как известного любителя кибер-развлечений. Зинченко, естественно, согласился.

Известный футболист и не подозревал, что кроме журналиста, с ним поиграл, по легенде «стажер» FootballHub, а на самом деле, чемпион Украины по киберспорту, представитель Dynamo Kyiv Esports Виталий Муха.

Что из этого вышло смотрите в сюжете.

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Теги: #Зинченко киберспорт FootballHub