Как игрока "Манчестер Сити" Зинченко разыграли в FootballHub (видео)

Журналист FootballHub Роман Бебех пригласил игрока сборной Украины по футболу и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко поиграть в футбольный симулятор FIFA, как известного любителя кибер-развлечений. Зинченко, естественно, согласился.

Известный футболист и не подозревал, что кроме журналиста, с ним поиграл, по легенде «стажер» FootballHub, а на самом деле, чемпион Украины по киберспорту, представитель Dynamo Kyiv Esports Виталий Муха.

Что из этого вышло смотрите в сюжете.