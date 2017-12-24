Украинец Безус забил шикарный гол прямым ударом с углового в матче чемпионата Бельгии

Экс-игрок национальной сборной Украины Роман Безус, выступающий в составе бельгийского "Сент-Трюйдена", оформил "сухой лист" в матче 20-го тура национального первенства против "Стандарта", сообщает Isport.

Таким образом, наш футболист принес своей команде ничью на последних минутах встречи. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что этот гол стал вторым для Романа Безуса в нынешнем чемпионате.