Украинец Безус забил шикарный гол прямым ударом с углового в матче чемпионата Бельгии
12:43, 24 декабря 2017Футбол
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Украинский полузащитник принес ничью "Сент-Трюйдену" в игре против "Стандарта".
Безус отличился шикарным голом в матче "Сент-Трюйдена" против "Стандарта" / stvv.com
Экс-игрок национальной сборной Украины Роман Безус, выступающий в составе бельгийского "Сент-Трюйдена", оформил "сухой лист" в матче 20-го тура национального первенства против "Стандарта", сообщает Isport.
Таким образом, наш футболист принес своей команде ничью на последних минутах встречи. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Отметим, что этот гол стал вторым для Романа Безуса в нынешнем чемпионате.
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