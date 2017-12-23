Месси, забив в Эль-Класико, побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который реализовал пенальти на 64-й минуте матча 17-го тура испанской Примеры с «Реалом», побил один из "вечных" бомбардирских рекордов.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Аргентинский нападающий побил рекорд немца Герда Мюллера по количеству голов за один клуб из европейских топ-чемпионатов.

Теперь на счету 30-летнего аргентинца 526 голов за «Барселону» во всех официальных турнирах. Герд Мюллер, выступавший в 1964-1979 годах, забил 525 мячей в составе «Баварии».

Кроме того, Месси забил 54-й гол в 2017 году и вышел по этому показателю на первое место среди всех бомбардиров. У португальца Роналду - 53 мяча.

Как сообщал УНИАН, "Барселона" крупно обыграла "Реал" в испанском Эль-Класико со счетом 3:0.