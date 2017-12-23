Динамовец Вида прибыл в Стамбул и примерил футболку "Бешикташа"

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида вскоре подпишет контракт с турецким «Бешикташем».

Об этом сообщает Fanatik.

Читайте такжеСуркис пообещал Виде продать его в Англию, если он подпишет с "Динамо" новый контракт - СМИОфициального соглашения стороны пока не подписали, но хорват уже прибыл в расположение турецкого клуба и 3 января отправится с командой на зимний сбор.

Напомним, ранее «Динамо» хотело продлить контракт с Видой, а президент киевлян Игорь Суркис проводил переговоры с защитником. При этом он обещал хорвату продать его в английский клуб.

Хорватский защитник играл за «Динамо» с 2013-го по 2017 год. В нынешнем сезоне на счету игрока сборной Хорватии 9 игр и 2 забитых мяча в чемпионате Украины.