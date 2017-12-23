"Черноморец" подтвердил отставку Дулуба, который теперь может возглавить БАТЭ

По обоюдному согласию был расторгнут контракт между ФК «Черноморец» и главным тренером команды Олегом Дулубом.

Эту информацию официально подтвердил сайт одесского клуба.

Вместе с белорусом Дулубом покидают клуб и его ассистенты.

При этом, по информации издания "Прессбол", Олег Дулуб может возглавить белорусский БАТЭ.

Кроме того, по информации СМИ, чтобы покинуть одесский клуб, тренеру пришлось вернуть все деньги, заработанные за четыре месяца.

Белорусский специалист возглавил моряков 4 сентября, а его контракт был рассчитан до конца сезона.

Под руководством Дулуба «Черноморец» провел 12 матчей в чемпионате Украины, в которых одержал 3 победы и 7 раз сыграл вничью, что позволило команде покинуть «зону вылета».