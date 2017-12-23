"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в триллере с шестью голами

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся центральный матч очередного тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Ливерпуль".

Команды сыграли в суперрезультативную ничью - 3:3, сообщает официальный сайт турнира.

Первый тайм прошел под диктовку гостей. "Ливерпуль" имел много моментов для взятия ворот, но использовал лишь один. На исходе получаса игры Коутиньо после паса Салаха открыл счет.

На 52-й минуте "Ливерпуль" удвоил счет - на этот раз отличился египтянин Салах.

Затем впечатляющий отрезок выдал "Арсенал". В промежутке между 53-й и 58-й минутами "Канониры" забили трижды: вначале отличился Алексис Санчес, затем пушечным ударом Джака сравнял счет, а Месут Озил вывел хозяев вперед после шикарной комбинации.

Последнее слово было все-таки за "Ливерпулем". На 71-й минуте Фирмино сделал счет - 3:3.

«Ливерпуль» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» идет пятым, имея 34 балла.