"Будивельник" разгромил БИПУ, "Мавпы" одолели "Химик" в баскетбольной Суперлиге

В пятницу состоялись два поединка в рамках очередного тура баскетбольной Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

"Черкасские Мавпы" оказались сильнее "Химика". Лучшую результативность показал Кольченко, набравший в составе "Мавп" 21 очко. "Будивельник" в Киеве разгромил одесскую БИПА: хозяева были заметно сильнее одесситов в каждой четверти. Столичный клуб укрепился на второй позиции в таблице.

Черкасские Мавпы – Химик 86:78 (19:15, 26:16, 18:19, 23:28)

Черкасские Мавпы: Бояркин (5 + 6 передач), Кольченко (21 + 4 передачи + 4 перехвата), Конев (14 + 11 подборов), Липовцев (6), Джурич (16) – старт; Кобец (11 + 5 подборов), Беллфилд (7), Дэвис (6 + 8 подборов), Ткаченко.

Химик: Колтер (13 + 6 передач + 4 потери), Эриенс (19), Мальчевский (12 + 7 подборов), Павлов (10 + 7 подборов + 4 потери), Петров (15 + 13 подборов + 5 передач) – старт: Марченко (7), Сидоров (2), Антипов, Войналович.

Будивельник – БИПА 86:55 (28:18, 22:14, 17:10, 19:13)

Будивельник: Анісімов (19 + 3 передачи + 1 подбор), Сандул (2 передача + 1 подбор), Крутоус (9 +2 передачи +1 подбор), Отверченко (16 + 1 передачи + 2 подбора), Дугат (16 + 4 переачи + 5 подбора) – старт; Бристол (6 передач + 1 подбор), Винтоняк (4 + 2 передачи + 1 подбор), Мисяць (6 + 5 передачи + 1 подбор), Зотов (5 + 1 передачи + 4 подбора), Дроздов (11 + 9 передачи +3 подбор), Филдс.

БИПА: Артамонов (4 + 2 передачи +5 подбор), Кривцов (6 + 5 передач), Тищенко (10 + 9 передачи +2 подбора), Беликов (6 + 3 передачи + 1 подбора, Танксли (9) – старт; Луценко (4 передачи), Алфьоров (4 + 3 передачи + 1 подбора), Ходов, Тихонов (5 + 4 передачи), Воевода (5 + 1 передачи), Волчанов, Балабан (6 + 5 передачи + 1 подбора).