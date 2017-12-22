"Динамо" поздравило детей, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, с новогодними праздниками

Футбольный клуб "Динамо" в преддверие новогодних праздников организовал традиционную встречу с пострадавшими от последствий трагедии на Чернобыльской АЭС детьми и их родителями.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Столичный клуб уже почти четверть века оказывает помощь подопечным благотворительных организаций «Родина» и «Квіти Полину».

На встрече в конференц-зале стадиона "Динамо" присутствовал главный тренер вице-чемпионов Украины Александр Хацкевич, капитан команды Сергей Сидорчук, вратарь Максим Коваль, а также легендарный в прошлом игрок, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА Владимир Мунтян.

"Я уже бывал в этом зале на подобных мероприятиях и очень рад тому, что многих детей я узнал. Здорово, что они, а также их родители продолжают получать позитивные эмоции от жизни и от наших встреч, общения с разными поколениями футболистов. Для нас эти встречи – вдохновение, потому что мы живем ради детей. Дай Бог, чтобы они были здоровы, и счастливы, а в их жизни было побольше таких радостных моментов", - сказал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Динамовские звезды вручили детям подарки, после чего встреча продолжилась новогодним спектаклем.