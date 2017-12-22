Главный тренер "Черноморца" Дулуб расторг контракт с клубом - СМИ

Белорусский наставник Олег Дулуб больше не является главным тренером одесского "Черноморца".

Об этом стало известно изданию Sport Arena.

Осенью Олег Дулуб подписал контракт с Черноморцем до конца сезона, но со временем решил покинуть Одессу и недавно таки расторг соглашение с "моряками".

Читайте такжеТренер "Черноморца" из-за разногласий с руководством хочет покинуть клубГлавными причинами расторжения контракта являются разногласия тренера с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных.

Отметим, что на протяжении осени слухи об отставке Дулуба уже появлялись, однако клуб называл эту информацию "выдумками желтой прессы".

Кто заменит Дулуба на тренерском мостике "Черноморца", пока неизвестно. Ожидается, что о расставании с Дулубом клуб объявит уже в январе, когда команда выйдет из отпуска. Тогда же станет известно и имя нового тренера.

Отметим, что на данный момент одесская команда занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ среди 12 команд.