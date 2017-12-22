"Шахтер" на первом сборе в Турции сыграет с чемпионом Болгарии и вице-чемпионом Хорватии

Стали известны соперники «Шахтера» на первом зимнем сборе в Турции.

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

20 января донетчане встретятся с чемпионом Болгарии «Лудогорцем». Отметим, что эта команда успешно прошла групповой этап Лиги Европы и в 1/16 финала сойдется с «Миланом». Кроме того, вызывает интерес, что в составе «Лудогорца» выступает украинский защитник Игорь Пластун.

А 24 января подопечные Паулу Фонсеки сыграют с загребским «Динамо». Серебряные призеры прошлого чемпионата Хорватии в нынешнем сезоне лидируют с 12-очковым отрывом от сплитского «Хайдука».

Первый зимний сбор «оранжево-черных» пройдет в турецком Белеке с 15-го по 24 января.

Как сообщал УНИАН, определились два соперника киевского "Динамо" на первом межсезонном сборе, который пройдет в Марбелье.